José Antonio Neme apuntó contra Boric y Baradit tras opinar sobre dichos de Johannes Kaiser

El periodista José Antonio Neme se refirió a los dichos del diputado electo Johannes Kaiser sobre el derecho a voto de las mujeres, por los cuales pidió disculpas públicas a quienes se hayan “sentido ofendidos”.

En el matinal “Mucho Gusto” de Mega, Neme consideró “lamentables” sus declaraciones, pero también recordó el caso de acoso vinculado al candidato presidencial Gabriel Boric y también los mensajes viralizados de Jorge Baradit en Twitter.

“Creo que hay que hacer un contrapunto. El tema la acusación de hostigamiento sexual que pesa contra Gabriel Boric en 2012 y 2016 y que ha sido de alguna manera ha sido reconocido por una diputada electa como es Emilia Schneider. Con una víctima que no quiere hablar y que no quiere que su identidad se conozca, me lleva a mí a preguntarme si en verdad están todos caminando por un campo minado“, comenzó expresando el periodista.

En esta misma línea, planteó que “el caso de los tuit de Jorge Baradit, que ya está archi analizado y que él ha explicado en varias ocasiones devela también un discurso pedófilo“.

“No es jugar al empate, pero hay que poner todas las cartas sobre la mesa (…) Acá tenemos al señor Kaiser, tenemos una denuncia de hostigamiento sexual que el candidato Boric tampoco negó (…) Osea me parece que también le han echado tierra a eso”, complementó.

Finalmente, declaró que “en esta campaña ha salido la mugre más grande del último tiempo en material electoral en Chile”.