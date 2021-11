Alison Mandel recordó su paso por “Rojo Fama Contra Fama”: “No recuerdo con cariño la experiencia”

La actriz Alison Mandel es conocida por ser una de las referentes en el mundo de la comedia y el humor, logrando gran éxito en diferentes escenarios del país.

Además, hace poco más de un año se convirtió en madre, hecho que llevó a un live junto a su colega Chiqui Aguayo, quien también experimentó esta experiencia y ahora llevaron al papel con un libro.

No obstante de manera reciente la ex “El Club de la Comedia” desclasificó un antiguo momento, luego de que pasara por el programa “Rojo Fama Contra Fama“.

“Ya bueno keberguensa jajajaja ya que me han mandado este video mil veces y me he hecho la astupida… voy con el auto bullying…“, inició señalando junto al registro.

Luego precisó: “Corría el año 2003 jajajajajaja y yo hice un casting para Rojo, no pensé que iba a quedar sabí, y fui quedando y quedando y avanzando hasta que quedé de finalista y tuve que saber entrar al programa”.

“Sin duda era de las que peor bailaba (justo mi generación era con Cristian Ocaranza que baila como los dioses) y efectivamente Nelson Mauri fue muy agradable y hospitalario. Era una época compleja en mi vida y me gustaba muchísimo el programa, veía rojo y olvidaba mis problemas”, sumó luego.

Tras esto señaló que su paso por el programa no fue del todo bueno. “No recuerdo con cariño la experiencia porque yo era muy pollito y no supe manejar la situación, ademas quería y por sobretodo NECESITABA dinero y no pagaban (hasta que fueras quedando más tiempo) y porque por primera vez me sentí muy vulnerable por no tener zapatos adecuados, no ser bronceada, no tener plata y no encajar televisivamente”.

“Me eliminaron rápido sabí (muy merecido) En fin cuando en los programas juveniles de esa época los participantes quedaban inestables psicológicamente yo los entendía y los entiendo hasta el día de hoy. Yo sólo estuve un mes y lloré otro mes haciendo como que no me importaba… Luego me invitaron a Mekano y dije que no porque sabía que no hubiese podido manejarlo”, añadió pronto.

Finalmente relató: “Ustedes me ven toda ruda ahora y diciendo que no a todo y parándome en grandes escenarios pero yo me tuve que construir, blindar y aprender a amar y respetar, primero yo conmigo y luego poder desenvolverme con propiedad con mucho cuidado. ♥️♥️♥️ En esa época me decían pollo y efectivamente lo era”.

Aquí puedes revisar el video: