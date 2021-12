Álvaro Ballero desclasificó antigua postal donde posó con Gabriel Boric: “Te pedí una selfie…”

Al poco tiempo que se confirmó la victoria de Gabriel Boric en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el ejecutivo de Canal 13 Álvaro Ballero se pronunció sobre este nuevo escenario político.

Fue a través de Instagram en donde el ex reality desclasificó una antigua imagen en donde aparecía el actual Presidente electo..

“Esta imagen se inmortalizó en diciembre del año 2017, la verdad no recuerdo muy bien”, expresó de partida.

Luego continuó: “te pedí una selfie, con vergüenza, y accediste con humildad. Estaba trabajando por última vez como ‘rostro’, y tú ibas como entrevistado a algún programa de Canal Vía X”.

Tras esto optó por narrar su historia familiar: “Desde chico me identifiqué con la derecha, no por mi familia, mi papá siempre RN, mi mamá admiradora de todo lo iba en contra del Sistema, Gladys, era un estandarte para ella, pero yo no creía en eso, siempre he creído en lo humano, en el cuestionamiento, en pensar más allá de lo ‘escrito en piedra”.

Pronto añadió: “Mi papá no logró estudiar, creció en una familia humilde, pero POWER, así logró ser Gerente en UNILEVER, era un tipo que no le debía nada a nadie, pero aún así, siempre creyó en ser conservador, y así también lo creí, pero mi mamá era luchadora, siempre creyendo en las disidencias, en que las diferencias nos hacía más fuertes, se dedicó a sus hij@s, a criarlos y darles lo mejor…”.

Junto a esto señaló que a sus 18 años llegó a ser el presidente de las juventudes de Renovación Nacional en Viña del Mar, “porque ‘era Facho’, pero siempre sentía que el respeto a lo diferente, a los derechos humanos, a las mujeres era más importante, UDI NUNCA iba a ser…“.

“Luego crecí, y costó, costó -y cuesta- tanto con cuatro hij@s en Chile, que fue inevitable rendir mis brazos ante la inequidad maldita de nuestro país, ante la dificultad de construir esperanza sin ser del quintil más rico. Luego, sólo por mi esfuerzo y la suerte de reunirme con diversos y tremendos profesionales, logré ser de los ‘más ricos’ para muchos”, soltó.

Aquí puedes ver la publicación completa: