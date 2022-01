Madre de Iván Cabrera se refiere a declaración de Antonella Mareco: “Al fin justicia”

Raquel Salinas, madre de Iván Cabrera, se refirió a las declaraciones emitidas por la ex pareja de su hijo, Antonella Mareco, quien desmintió la acusación de violación y consumo de drogas que realizó en contra del bailarín.

Por medio de las historia de su cuenta de Instagram, Raquel compartió una frase refiriéndose a las últimas declaraciones de Antonella: “Al fin justicia”.

Previamente, la madre de Iván señaló en la red social mencionada: “En estos momentos de infamia, de despecho absoluto y maldad sin límites, espero que lo que dice este post: bendecir, bendecir y bendecir a todos quienes nos apoyan en momentos tan difíciles“.

Recordemos que durante la jornada del sábado la ex pareja del bailarín desmintió las graves acusaciones que había emitido.

“Caí en muchos excesos de drogas, tuve un colapso y un cuadro de estrés, mi cuerpo me pedía a gritos ayuda, y en Navidad exploté. Fue ahí cuando di la entrevista a la periodista Cecilia Gutiérrez”, confesó Antonella.

“Jamás me violó, y esto lo recalco. Nunca me obligó a consumir drogas, yo soy una persona adulta… Tengo casi 29 años, con poder de decisión”, agregó.

Finalmente, Antonella señaló: “Iván nunca me obligó a estar con otras personas, asumo todo lo que dije. Con él sí tenía una relación abierta, que no funcionó por motivos que no profundizaré porque me di cuenta que la gente es morbosa y la farándula chilena lo único que busca es hacer daño y dañarme a mí, a mi familia y a Iván”.