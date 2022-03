Leticia Zamorano se suma este lunes a ‘Aquí se baila’: “Yo soy competitiva, obsesiva”

Este lunes el estelar de Canal 13 “Aquí se Baila”, tendrá una gran sorpresa. Y es que sumará a la competencia una nueva participante: la bailarina ex “Rojo” Leticia Zamorano en dupla con Hernán Arcil.

Ambos salieron del mismo programa de talentos, aunque separados por 15 años. Leticia Zamorano, integrante de la generación 2003 de “Rojo”, y Hernán Arcil, ganador de la generación 2018 del mismo, debutarán como pareja de baile esta noche después de “Tele13 central” en “Aquí se baila”, el estelar de Canal 13.

“Fue bien intenso y sorpresivo todo. Me llamaron un domingo en la tarde, dije que sí, y al día siguiente ya estábamos instalados acá ensayando”, cuenta Leticia sobre el ofrecimiento, que consistió desde el inicio en tenerla de dupla con Hernán, con quien se conocen desde hace años.

“Leticia me dirigió en un musical hace años, pero nunca antes bailamos juntos. Cuando me propusieron bailar con ella yo sin dudarlo dije que sí porque admiro mucho a Leti, siempre he sabido que es una excelente compañera”, agrega Hernán.

Para ambos es su primera vez compitiendo en un programa televisivo de baile desde su salida de “Rojo”. Leticia se mantuvo por cinco años en el programa, lo que le sirvió de puntapié inicial para continuar haciendo danza en la TV. “Ahí aprendí mucho de escenarios, me conocí mucho como artista y aprendí mucho de la parte creativa, además que yo estaba estudiando en ese entonces. Cuando terminé el programa dije: ‘Ya, nunca más compito’. Por eso, al día siguiente de aceptar ‘Aquí se baila’ desperté y dije ‘¡Voy a competir de nuevo! ¡¿Qué hice?!”, ríe.

Luego de pasar otros cinco años más como coreógrafa en distintos programas de TVN, bailó con distintos artistas en la Teletón y se formó afuera un año en Suecia. Después dirigió un musical llamado “Corazón Rojo”, junto con algunas de sus excompañeras del programa, y hace dos años fue una de las coreógrafas del estelar “Bailando por un sueño”. “Siempre me he dedicado mucho a la parte creativa, como coreógrafa. Saqué un proyecto de danza llamado FAMS sobre empoderamiento femenino a través del movimiento. Y este último tiempo he estado mucho en el área de pedagogía, trabajo en un proyecto del Mineduc que integra las disciplinas artísticas en el currículum de los colegios”, cuenta, agregando que lo que la motiva es el acceso a la danza y al arte.

“Lo que me gusta de este programa es que está totalmente enfocado, hay hartos bailarines, hartos montajes, y la calidad va hacia la danza y los buenos espectáculos. Sirve para que la gente se vaya nutriendo con buenos shows. Yo siento que en Chile falta mucho darle la calidad que se necesita a los artistas chilenos en vez de mirar para afuera, por eso escogí volver y no quedarme en Suecia cuando tuve la oportunidad”, señala.

Hernán, en tanto, empezó a los 13 años en el Teatro Municipal de Santiago, tras lo cual se fue a trabajar a cruceros y a diferentes compañías a nivel mundial, para luego ingresar al programa, ganarlo y quedarse por una temporada más. Hasta que vino la pandemia y todo cambió. “Cuando se cerró todo en general por la pandemia fue muy abrupto, me pilló desprevenido. En ese momento la danza no me estaba dando mucho, así que decidí comenzar de nuevo, hice un cambio de switch total y me di la oportunidad de hacer otras cosas, fortaleciendo mis lazos personales y preguntándome a mí como Hernán qué quiero hacer realmente”, explica.

Primero, se metió en el lado pedagógico en el sur de Chile, enseñando en diferentes colegios en Temuco, Panguipulli y Valdivia. Junto con eso, se decidió a ir a vivir a una parcela en Temuco, y se puso como proyecto personal construir una casa allá. “Me ha costado avanzar porque cada vez que me voy a dedicar a eso surge una nueva oportunidad laboral. Primero salió lo del campeonato internacional de bachata, donde fui a competir con Camila Benavides, ganamos el sudamericano y sacamos el sexto lugar a nivel mundial. Después, justo cuando iba a volver a lo de mi casa, salió lo de este programa. Pero es mi sueño terminarla”, comenta.

Según cuenta, la pandemia hizo que cambiara un poco su actitud respecto a las competencias en general. “Yo soy muy disciplinado, soy muy de horarios, si no me lo cumplen me pongo de mal humor. También soy una persona demasiado histérica y ansiosa, le doy muchas vueltas a todo, y cuando estuve en ‘Rojo’ me lo tomé como si fuera la vida. Pero ahora he aprendido que la vida es más que lo que uno quiere, y que hay que enriquecerse como persona. Yo creo que en lo personal vengo a disfrutar y a pasarlo bien esta vez, con ganas de darlo todo, pero quizás no con la misma hambre, sino con más madurez”, dice.

Por su parte, Leticia dice que su actitud para competir no ha cambiado nunca, pese al paso de los años. “Yo soy competitiva, obsesiva. La disciplina es lo mío. No puedo evitarlo, me conozco, sé que me fijo una meta y voy por ello, para mí es muy importante desafiarme a mí misma e ir buscando mi mejor versión todo el tiempo para ganar. A veces me cuesta hasta dormir por eso, yo decidí que la danza era lo mío a los seis años y me instalo siempre con ese sentimiento”, cuenta.

A la hora de trabajar juntos, Leticia y Hernán supieron encontrar rápidamente sus puntos en común, de partida, desde la disciplina. “Nos entendimos altiro, es un placer trabajar con alguien tan profesional. Somos bastante emocionalmente dramáticos y esto nos da el power para generar todo este contenido artístico y emocional que es muy bonito. Venimos de escuelas muy parecidas con Leticia, nos enseñaban que si no llegabas a la hora te quedabas afuera de la sala y si no hiciste la pirueta era sólo por no ensayar lo suficiente”, dice Hernán.

Leticia concuerda: “La disciplina es obsesiva en la danza, la exigencia de la técnica y de repetir y repetir el mismo movimiento siempre. La danza se consigue trabajando en silencio, logrando la pirueta o la pierna alta, sin caerse, es una capacidad de regularse y guiarse constantemente. La danza es técnica, así como también es amor y es pasión”.

“Nuestros objetivos personales pueden ser diferentes, pero nuestro objetivo como pareja está fluyendo súper bien. Por eso creo que somos un buen complemento y podemos llegar a la final”, concluye Hernán.