Raquel Argandoña sobre José Antonio Neme: “A la hora de la cuenta, tiene que pagar la otra persona”

Desde que se dio a conocer que Raquel Argandoña se sumaría al panel del programa de farándula “Zona de Estrellas” sabíamos que iba a dar que hablar por sus comentarios directos y sin filtro.

Y esta vez los dardos fueron para el rostro de Mega, José Antonio Neme, todo mientras conversaban sobre el conflicto mediático que está viviendo Tonka Tomicic.

“¿Te pareció el emplazamiento que le hizo en un momento José Antonio Neme (a Tonka Tomicic)? Que en algún momento le dice ‘nosotros, como personajes públicos, tenemos una responsabilidad para la gente que nos ve’. Y la emplazó, o más bien le criticó el silencio”, preguntó a la “Raca” el conductor del espacio, Mario Velasco.

“A mí me pasa algo con Neme… Yo a Neme lo conocí cuando ganaba muy poco en Televisión Nacional. Y yo fui una de las que más lo incentivó a que se cambiara al Mega”, comenzó su relato sobre el periodista.

La opinión sobre Neme

“Neme es una persona… A ver, ¿cómo te podría decir? Es una persona que era muy solo. Yo le presenté a mi grupo de amigos a José Antonio Neme, pero él es de las personas que, ponte tú, te invita a tomar un café… O sea nunca invita en realidad. ¿Tú eres así Manu? Me dijeron que a lo mejor…” agregó ante la negativa de su compañero y las risas del estudio.

“Lo dicen las personas que se juntan con él. En reunión equis, en vez de tomarse un café, se pide un huevo revuelto con jamón, un jugo de naranja, pasteles, fruta y, a la hora de la cuenta, tiene que pagar la otra persona. Esos son detalles”, agregó.

“Se juntó a tomar un café con Tonka y subieron la foto a las redes sociales. Y después, en el programa, él insta a Tonka a decir ‘bueno, ¿por qué no habla?’. Eso no es de un amigo, por más rating que tenga esa pregunta. O conocido, da lo mismo. Yo con un conocido no me voy a tomar un café, porque no pierdo el tiempo”, aseguró sin filtro.