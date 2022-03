Valentina Roth se despidió entre lágrimas de “Aquí se baila” y Rodrigo Díaz se ganó la inmunidad

La noche de este miércoles se emitió un nuevo capítulo de “Aquí se baila”, donde las cinco parejas más destacadas de la semana se disputaron la preciada inmunidad que les garantiza dos semanas más en competencia en el estelar de Canal 13 al ritmo del pop.

Al empezar el capítulo, Sergio comunicó que Kike Faúndez está lesionado y no pudo bailar, pero esta no fu la única baja que se anunciaría.

Para terminar las presentaciones, Sergio invitó a pasar al escenario a Vale Roth y Pancho Solar, quienes tenían una importante noticia que contar. “No voy a llorar todavía, prometí no llorar”, partió diciendo Vale, y explicó que se le rompieron los meniscos en la rodilla, así que deberá dejar el programa. “Debo estar bien físicamente, ya no me puedo seguir arriesgando. Me dijeron que me tienen que operar y no puedo seguir si en vez de estar al 100 estoy al 40 o 50”, dijo la participante, que lucía una venda en su rodilla. Luego de que Sergio mostrara un video de recuerdo de su paso por el programa, Vale finalmente estalló en llanto. “No había estado tan cómoda y contenta en un programa nunca antes”, confesó.

A modo de despedida, la pareja realizó una última presentación, bailando “Smooth”, de Santana. Tras los aplausos de sus compañeros, Pancho le dio las gracias a Vale por su entrega, pasión y espontaneidad, agregando que fue muy bueno reencontrarse con ella tras 16 años de conocerla. Como despedida para Vale, Fran dijo que siente mucho lo de su lesión y que es muy injusto que deba irse. Neilas, en tanto, señaló que es una pérdida enorme para el programa, pero la salud está primero. Junto con ello, la invitó gratis a su club de baile para aprender ballroom cuando se recupere. “Eres la matea de este programa, nadie trabaja tan duro como tú. No imagino un programa de baile sin ti”, agregó. Finalmente, Karen opinó que le da una pena tremenda que deba irse, porque son una fantástica pareja y tienen un gran talento.

Las palabras finales a la ex participante fueron de Sergio, quien, refiriéndose a las declaraciones iniciales de Vale acerca de que no es bailarina sino gimnasta, le dijo que, en su opinión, es toda una bailarina. Luego de ello, todos sus compañeros bajaron al escenario y la abrazaron, mientras se revisaba la tabla parcial de puntajes de la noche.

Posteriormente sus demás compañeros votaran por la mejor de las dos presentaciones. Representados por Iván, anunciaron que el ganador de la inmunidad es Rodrigo Díaz, con lo que se aseguró dos semanas más en el programa y no volverá a bailar hasta el próximo miércoles.

Consultado tras su triunfo, Rodrigo señaló que el de hoy fue un baile muy complicado para él, porque viene de hacer 3 eventos seguidos de zumba, pero que valió la pena el esfuerzo. Él y Janisse se convirtieron así en la tercera pareja ganadora de inmunidad y se llevaron cada uno un teléfono Xiaomi 11 Pro.