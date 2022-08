Comparte

El diputado Joaquín Lavín se contactó con el matinal "Contigo en La Mañana", de CHV, para referirse al informe de Contraloría que corrige el monto de las presunta irregularidades durante la gestión de Cathy Barriga durante su periodo como alcaldesa de Maipú.

Mientras el programa revisaba un video la exautoridad comunal, en donde respondía las acusaciones, Julio César Rodríguez hizo notar un detalle.

"No puedo dejar pasar… este video tiene un filtro", dijo, aludiendo a que Barriga habría utilizado un efecto para ver más estilizada. "Se ve distinta, por eso… yo creo que es un filtro, ¿o no?", dijo.

Más adelante en el espacio, cuando llamaron el esposo de Barriga, el parlamentario no dejó pasar el comentario ni las bromas posteriores al comentario, como que a los conductores les gustaría usar el mismo efecto para hacer el matinal.

La molestia de Lavín

"Yo me quiero referir a algo. Cuando mostraron ustedes la imagen de Cathy del video, Julio César se burló de su cara", acusó el legislador.

J. C. inmediatamente lo interrumpió: "No se lo acepto, no se lo acepto, diputado. No me burlé de la cara. No instale una cuestión que no corresponde".

"Se lo voy a decir de otra manera. Hicieron comentarios que a mí me parecen ofensivos, diendo que estaba usando filtro y un montón de cosa, y se rieron de la situación", reformuló Lavín.

J.C. le dijo que "resulta que Cathy Barriga pone a disposición de la comunidad, de todos nosotros, un video en respuesta a este déficit. Y a mí me llamó poderosamente la atención que esté utilizando un filtro. Y lo dije, porque no se me ocurriría a mí nunca en la vida que usted diputado Joaquín Lavín hiciera un descargo de su posición con un filtro en la cara".

"¿Sabe los que hago yo? ¿Cuál es mi trabajo? Interpretar lo que está diciendo la gente en su casa. Toda la gente en la casa tiene que haber visto esto y tiene que haber dicho ‘oye, ante una cuestión tan serie por qué se utiliza un filtro’", agregó.

Sin embargo, el diputado aseguró que "ese video no tiene ningún filtro. Cathy no utiliza filtro en su video. Y ella es una mujer preciosa, por eso se ve así. Y eso tiene que ver con la envidia".

"Concordamos que todo lo que ha dicho de su señora. Nadie desconoce su belleza ni mucho menos. Pero estábamos hablando del filtro, usted aquí nos está confirmando que no es un filtro", respondió el periodista.

"Nosotros nos equivocamos, pensamos que era un filtro, así le pedimos disculpa por pensar que era un filtro", agregó.