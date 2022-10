Comparte

El pasado miércoles en el nuevo estelar de TVN, "Buenas Noches a Todos", conducido por Eduardo Fuentes, se contó con la presencia de Ivette Vergara.

En el espacio, la comunicadora se refirió a su regreso a TVN, donde animará el Festival del Huaso de Olmué, en compañía del exrostro de La Red.

Pero no todo fue sobre su actualidad, pues también trató su anterior paso por la TV, refiriéndose en específico a su abrupta salida de "Mucho Gusto".

"Eso habría que preguntárselo al productor ejecutivo, no fue mi decisión, pero si lo estaba pasando mal hace un año, entonces estaba adelantándome y quería irme", inició comentando en el programa.

Pero esto no es todo, pues luego expuso algunas situaciones que experimentó en el programa: "No me gusta el maltrato a la gente y vi maltrato con otras personas, conmigo no porque me hago respetar. Kathy Salosny, lo pasó mal, hubo gente que lo pasó mal y no me gustaba, y a mí me pasó lo mismo".

Luego añadió: "Al aire a veces quería dar la opinión y no me daban la palabra y eso era una falta de respeto, porque yo era matea y me quedaba hasta las 1 de la mañana estudiando y al día siguiente no te consideraban, y yo decía que no puede ser".

En esta línea, señaló que en más de una oportunidad intentó solucionar el tema y lo conversó con la producción del programa: "Lo planteé muchas veces y era como ‘bueno, se toma la moción’ y ahí quedaba".