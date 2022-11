Comparte

Helhue Sukni realizó un potente descargo a raíz del último fin se semana largo "XL" que se vivió en el país. "Me molesta que la gente no quiera trabajar", manifestó la abogada través de su cuenta de Instagram.

"Estoy molesta con el tema de los feriados. Está bien que la gente descanse, pero ¿ustedes saben que Chile es uno de los países con más días libres? (…) Entonces, ¿Cuándo vamos a salir adelante? El día de la callam…", exclamó la profesional en el registro donde descansa tomando una copa junto a su piscina.

Además, Sukni cuestionó: "Estados Unidos, que es un país capitalista, Francia, que es una potencia mundial, o Rusia… ¿Ustedes creen que tienen los feriados que nosotros tenemos?".

"¿Saben? Ayer trabajé en la tarde, hoy también en la mañana. Ahora tengo cinco causas que revisar y mañana tengo un control de detención, me acaban de llamar. Hoy voy a una fiesta de Halloween y todo, ¿ustedes creen que no me voy a levantar?", explicó la mediática abogada.

"Este es un país emergente, que quiere salir adelante. Con esta cantidad de feriados, ¿Cómo vamos a salir adelante? (…) Me molesta que la gente no quiera trabajar", cerró Helhue.