Nada inadvertida pasó la declaración de Gonzalo Valenzuela en el programa digital de Tonka Tomicic, "Tenemos que hablar de Sexo".

En la oportunidad, en reconocido intérprete nacional, habló del acoso que ha sufrido durante años.

"Hoy, con esto de las redes sociales, si yo fuera un tipo que me enojara, expondría: yo he sido mucho más abusado que todas las mujeres que conozco. Que te griten en la calle, que te toquen el poto, todo aquello de lo que estamos en contra, a mí me pasa constantemente", relató el intérprete de 44 años en la oportunidad.

Luego, recordaron cuando Jorge Zabaleta y Rodrigo Muñoz denunciaron la misma situación, tras participar en "Sinvergüenzas". "Me llegan fotos de minas en pelota y yo digo por qué. Si yo denunciara eso, sería terrible… Me pasa la estupidez del ‘Manguera’ (Gonzalo Valenzuela)", repasaron en la ocasión.

Otro de los que apoyó la situación que relató Valenzuela, fue el integrante de Axe Bahía Bruno Zaretti. "En los eventos te toquetean. A mí una vez me mordieron. Nos rasguñan, nos jalan de todos lados (…) Comparto la idea de Gonzalo, de que el respeto tiene que ser para todos", señaló a LUN.

El actor Hernán Contreras se sumó a estas acusaciones. "Me llegan desnudos de hombres y mujeres. A veces abres los mensajes y aparece la foto. Al final, tomas la decisión de no revisar mensajes de gente que no conoces (…) Es algo que pasa y no se habla".