Comparte

Fue en la década de los años 90’s cuando Francisca Merino y Luciano Cruz-Coke vivían un romántico periodo, el cual finalizó cuando el actual senador no tuvo un buen comportamiento.

La situación se dio luego de que una revista los invitó, junto a otros famosos, a Torres del Paine, donde Raquel Argandoña y Pancha Merino optaron por quedarse en el hotel, y no realizar una jornada de trekking al que los invitaron.

Sin embargo, Cruz-Coke aceptó, donde Raquel habría notado que una mujer le hacía "ojitos" al actor, por lo que alertó a Merino.

"Tenía como 23 años. Yo estaba con Luciano Cruz-Coke, ya no estábamos bien y la Raquel me dijo ‘ojo que esta le está coqueteando’ y yo dije ‘¿Pero esa? Es horrible, es un mastodonte’. Me dice ‘no te hagas, porque tiene apellido y a estos les gustan las con apellido", repasó Merino en el programa "Tal Cual".

"Se quedó con ella…"

Frente a esta advertencia, Pancha relató que no creyó: "Yo no pesqué y me fui con ella (Raquel) y él se quiso ir a un trekking. Ahí iba el otro corriendo detrás, yo lo vi por la ventana pero volví a pensar que ella no me llegaba ni a los talones".

Sin embargo, la "Quintrala" tenía razón y estas sospechas eran ciertas. "Me hizo un súper favor. Se quedó con ella, qué bueno y feliz, tienen una linda familia".

En la misma línea, reflexionó: "Imagínate su carrera política conmigo, se la habría embarrado que rato. Somos nada que ver, además que tenemos otra ideología política, de pensamiento, de todo", sostuvo.

Por último, Merino señaló que, tras años de no hablarle a él, le envió un mensaje para hacer las paces, el cual fue aceptado por el senador.