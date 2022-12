Comparte

Ayer, Mauricio Israel causó polémica tras señalar que "no se puede normalizar" la diversidad sexual y de género, por lo que ofreció disculpas por sus declaraciones.

"Ayer quise manifestar una opinión y aparentemente no me expliqué lo suficientemente bien y después de pensarlo, analizar, discutir, conversar, tener intercambio de opinión contigo, con todos y viendo cómo la prensa ha reaccionado, siento que se ha descontextualizado lo que dije", dijo en el programa "Sígueme y te Sigo" de TV+.

A su vez, el periodista indicó que "no estaba atacando directamente a la comunicad LGTB+ ni mucho menos. No lo puedo hacer porque yo pertenezco a una minoría, mi religión es una minoría que ha sido atacada y perseguida por mucho tiempo y nosotros aprendimos a convivir tratando de no discriminar a nadie".

Posterior a su explicación, el ex lector de noticias admitió que "aparentemente me expresé mal y quiero ofrecer las disculpas que corresponda, porque no ha sido mi intención atacar a la comunidad".

Por último, Mauricio Israel aclaró que "jamás ha sido mi intención, ni será, ser homofóbico, por un lado, y por otro lado tratar de irme en contra de una minoría o de las disidencias sexuales, por lo tanto ofrezco las disculpas a quien corresponda".