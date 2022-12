Hace unas cuantas semanas se confirmó el quiebre de Millaray Viera y Cristián Sepúlveda, situación que dio para hablar bastante en el mundo de la farándula.

Respecto a los motivos que habrían dado con el fin de la relación, se especuló que la animadora de CHV habría tenido un acercamiento amoroso con Daniel Matamala.

"hay un rumor de porqué habría terminado Millaray con su pololo, con el Chino. Al parecer él la habría pillado en un renuncio con alguien de CHV, dicen (…) No, Jean Phillipe Cretton no", señaló en la ocasión el periodista Sergio Rojas en su programa online "Que te lo Digo".

Fue en medio de este programa donde apareció el nombre de Daniel Matamala como el tercero en la relación, apuntando a una supuesta infidelidad de Viera.

Si bien la exconductora de "Yo Soy" no se ha referido a este rumor, quien si lo hizo fue Cristián Sepúlveda, el cual a través de sus redes sociales fue tajante.

"A mí nadie jamás me ha preguntado si el rumor que algunos medios han amplificado es cierto, y bueno: No es cierto", partió comentando.

Luego continuó: "Mi relación con la Milla no se terminó por una 3ra persona. Hay cariño entre nosotros y entre nuestras familias. Nada más que agregar", descartando así tajantemente una infidelidad por parte de la comunicadora.

A mi nadie jamás me ha preguntado si el rumor que algunos medios han amplificado es cierto y bueno: No es cierto. Mi relación con la Milla no se terminó por una 3ra persona. Hay cariño entre nosotros y entre nuestras familias. Nada más que agregar. https://t.co/eYtoYVObvS