Comparte

Hace aproximadamente dos meses, Loreto Aravena sufrió una mordedura en su pierna por una araña de rincón, y hasta la fecha sigue sufriendo las consecuencias de este accidente.

“He probado todo, gas ozono y otras cosas que son efectivas, pero es sólo tiempo. Por más que quiera acelerar el proceso, no logra ser tanto como quisiera”, comentó con Página 7.

Además, la actriz expresó que "es un proceso súper lento. Al final del día es solo tiempo, pero es justo lo que nos falta a los seres humanos en general”.

Durante este complejo periodo, ha tenido que sobrellevar varios cambios en su día a día y afirmó que se debe bañar con su pierna en alto y que dejó de hacer sus clases de yoga, más sus rutinas de ejercicios.

“Las proteínas de mi cuerpo están concentradas en la cicatrización. El problema es que fue profundo, con harto veneno, y eso complica más las cosas”, justificó el por qué no pude hacer mayor actividad física.

Loreto Aravena es optimista con la recuperación

El verano no será la excepción, la animadora de “Somos Caleta” expresó, “es probable que no toque el mar ni me meta al agua este verano porque está contraindicado con la herida que tengo”.

La actriz, lamenta no poder disfrutar del verano esta temporada, ya que se describe como una persona amante del mar y el agua.

Finalmente, la artista toma esta recuperación con optimismo y buena onda y seguirá ocupando tratamientos para acelerar su cicatrización y aprovechando el cuidado que le da su círculo cercano.