Este martes Katherine Saloslny recordó su romance con el fallecido conductor de televisión, Felipe Camiroaga, confesando que pese a los buenos momentos, no todo fue positivo en aquella etapa de su vida.

En una entrevista a Canal 13, Salosny recodó que el primer acercamiento en serio que tuvieron fue a finales de los 80, cuando llegó como conductora a Extra Jóvenes, donde Camiroaga comenzaba su carrera como asistente de cámara.

"Tuvimos sinergia desde el primer día, nos potenciábamos. Lo pasamos increíble en esa época", señaló.

"El primer beso fue en un auto. Yo tenía 19 o 20 años. Además, que él me había echado el ojo. Él me dedicó una canción de Juan Luis Guerra. Siempre me decía que yo era su versión en mujer y él mi versión en hombre", agregó.

"Él era un desastre como pareja. Lo pasábamos el ‘descueve’ porque era un tipo muy lúdico, demasiado entretenido, muy inteligente, sensible, profundo. Pero era un loquillo", cerró.