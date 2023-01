Comparte

El pasado martes, en el programa "Juego Textual", participó la animadora Kathy Salosny donde, repasó diversos aspectos de su vida, siendo uno de estos su polémica salida de "Mucho Gusto".

Sobre el tema, inició señalando: "Ese matinal era como mi hijo, fue muy triste cómo en los últimos dos años me fueron sacando".

Junto a esto, también señaló que en ese momento no mantenía una buena relación con el productor ejecutivo de Mega.

"Ese último tiempo fue todo muy doloroso. Es triste cuando haces todos los intentos para llevarte bien con una persona y eso no resulta", manifestó.

Luego continuó, señalando que se sentía "cuestionada" dentro del matinal, por ser feminista y tener una postura clara frente al abuso que sufren las mujeres en la industria televisiva.

"Claro (que me sentí así), porque no soy casada, no tengo hijos, porque soy feminista y digo las cosas que pienso", relató.

En este sentido, señaló que, a través del sonoprompter, se burlaron de ella como "ella, la feminista".

Por último, tras ser consultada sobre su reacción ante estas burlas, Salosny señaló que en esas oportunidades "se me movía el eje de la cara y después lo volvía a poner en su lugar".