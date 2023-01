Comparte

Durante el capítulo de hoy de Tal Cual, la actriz, Francisca Merino recordó su último momento con su abuela Rosa.

"Mi abuela estuvo con demencia senil y el día que ella estaba mal, me llamó la enfermera, estaban todos fuera de Santiago y me dijo que mi abuela estaba mal. Me vine a Santiago a abrazarla", comenzó recordando la presentadora de televisión.

Pancha Merino mencionó que al llegar a ver a su abuela se puso a llorar y "ella levantó su manito y me dijo « panchita, no llore, yo voy a estar bien»".

La invitada al programa conducido por José Miguel Viñuela y Raquel Argandoña finalizó con que su abuela falleció al día siguiente, "tuvo un minuto de consciencia y al otro dia se fue", concluyó.