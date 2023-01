Comparte

Metallica volvió a sorprender a sus fanáticos, esto porque liberó el segundo sencillo de su nuevo álbum "72 Seasons" que se lanzará el 14 de abril.

La canción se llama Screaming Suicide" que tiene una duración cercana a los seis minutos. "Welcome to this life, born into the fight, here to claim your dream, look you in the eye", mencionó la letra.

Así, el tema se suma a "Lux Aeterna", lanzado en noviembre de 2022 y que hace guiños a antiguos trabajos de la banda como "Kill ‘Em All" y "Death Magnetic" con los riffs de Kirk Hammett.

Asimismo, el nuevo disco de la agrupación estadounidense traerá consigo una gira mundial llamada "M72 WORLD TOUR 2023-2024", donde Chile será parte del tour.

Escucha el nuevo tema de Metallica