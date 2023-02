Comparte

Este viernes Tonka Tomicic se ha referido al difícil momento que ha debido atravesar debido a la investigación que está realizando la PDI en contra de su ex pareja, Parived, por el caso relojes.

"Lamí mis heridas en silencia, porque yo no podría venir a llorar a la televisión o victimizarme, no va conmigo. Pese a que te podrían decir ‘llora un poco porque eso va a llegar directo a la audiencia’, pero yo no puedo ser diferente, es mi esencia", señaló en una entrevista a Tu Día.

"Si voy a llorar, voy a llorar en mi casa, pero esa soy yo, hay otras personas que pueden ser de manera distinta. Yo también soy llorona, mucho pero siento que acá estoy en otra parada, totalmente genuina, tiene que ver con lo que estoy sintiendo, me empoderé", sostuvo.

"No voy a tocar esa tecla para tocar algo, prefiero ser yo y ser genuina. Claro que sí lloré, cuando partí en esta entrevista dije que he tenido tristeza, he tenido rabia, he sentido impotencia, lloré más de lo habitual", agregó Tonka Tomicic.

"Yo creo que uno a veces pasa por períodos más sensibles, entonces uno está emocionalmente más sensible. Si yo salgo y me abraza alguien que yo quiero y me dice que me quiere, obvio que me voy a quebrar, porque te conozcan en la emoción", cerró.