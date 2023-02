Comparte

Un periodista de CHV Noticias fue aplaudido en redes sociales por el trato que entregó a una vecina de la comuna de Purén, quien resultó damnificada junto a su familia en medio de los incendios forestales que afectan al país.

Se trata de Martín Ortiz, quien entregaba un reporte desde el lugar cuando se acercó la mujer para realizar un llamado. "Por favor, ayuden con alimentos para los perros", alcanzó a decir antes de quebrarse en pantalla.

Ante lo anterior el periodista decidió pedir al camarógrafo que no enfocara a la vecina. "No… Óscar, para acá", solicitó.

Posteriormente se transmitieron imágenes del incendio mientras el comunicador continuaba con su despacho. "Le quiero pedir ayuda a mi gente de Santiago, porque Purén está destruido", manifestó la vecina, sin ser mostrada aún en pantalla.

Al finalizar el reporte se mostró al periodista y a la vecina, quien se encontraba estable tras ser contenida fuera de cámara.

El momento fue destacado por Rafael Cavada, conductor del espacio: "Es un trabajo muy delicado el que está haciendo en este momento Martín, que se debate entre lo que es mostrar lo que está ocurriendo en el lugar, pero también procurar no revictimizar a estas personas que han sufrido experiencias terribles en las últimas horas”

Posteriormente, Martín señaló en pantalla: "Quiero plantear algo muy personal: Prefiero no mostrar el dolor, no me gusta revictimizar y los periodistas no estamos para eso, sino que estamos para otra cosa. Por eso pedí que se corriera la cámara".

"Ojalá se repita: No mostremos la tragedia, no mostremos el dolor, revictimizar no hace bien", dijo. Además, reiteró la petición realizada por la vecina: "También quiero hacer el llamado de la señora: hace falta comida para las mascotas".

Finalmente, Cavada comentó: "Es innecesario mostrar y preguntarle a los damnificados por su dolor, es simplemente innecesario y cruel, por eso te agradezco desde acá".

Admirable el periodista de CHV,

Se nota la empatía,respeto y lo cuidadoso por todos que están pasándolo mal. — Pao 🥑🌳🐶 (@paopao2104) February 5, 2023

Hay que destacar los despachos en vivo, de esta terrible tragedia de #IncendioForestales del periodista @Martin_Ortizz, con total criterio, respeto y humanidad, evita el morbo y la revictimización de los afectados@CHVNoticias lejos el mejor profesional en terreno #CHVNoticias — 🦊 Maria Elena Patipelá del 38% 🌳 NO A DOMINGA (@marylen61) February 5, 2023

Este Chico Martín, periodista de CHV, tiene una particular sensibilidad con las noticias que emite. Lo sigo desde que trabajaba en la Red, y era igual. Se notaba su nobleza. #DespiertaconCHV — atua (@atua79258583) February 5, 2023

en realidad en el chv un chico periodista le pidió al camarógrafo que se alejara porque se acercó una señora llorando — 📚hobbit perreador⚔ (@pimplop) February 5, 2023

Lo que “No” hizo Mónica Pérez con una de las víctimas del incendio de Viña, lo hizo un joven periodista de #CHVNoticias se agradece el gesto con las víctimas q lo están pasando tan mal. @rafa_cavada — Fernanda 🌳 🐟 38% (@Nanditamc) February 5, 2023