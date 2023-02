Comparte

Marco Antonio López Spagui, más conocido como Parived, rompió el silencio tras ser formalizado por el "caso relojes" y relató las repercusiones que le generó enfrentar a la justicia.

"Cuando a alguien no se le conoce, puedes pintar la pared blanca de cualquier color. Y si no aparece alguien a corregirlo, bueno, siguen otros y otros y otros. Es un poco lo que ha pasado también en esto, que se dicen tantas cosas, que cuando yo he tenido la oportunidad de ver lo que se dice y lo que se muestra, están hablando de una persona que yo no conozco", mencionó en diálogo con La Tercera.

En ese sentido, el anticuario admitió que "uno nunca está preparado para esto. Finalmente, te viene una sensación de shock, sobre todo porque tú sientes también la angustia de Tonka".

Acerca del caso en cuestión, agregó que "al decir que yo soy el causante de la pena, deberíamos determinar cuál es la pena realmente, cuál es la circunstancia. Hasta el momento no existe ninguna verdad establecida".

"El tema es la sobre dimensionalidad de la circunstancia, porque no es normal. No es normal la suerte de hiper amplificación. Yo no soy una figura pública. Yo solamente he sido el compañero de una figura pública", remarcó el esposo de Tonka Tomicic.

Recordar que Parived se encuentra con arraigo nacional tras ser formalizado por asociación ilícita, receptación aduanera y delitos tributarios.