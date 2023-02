Comparte

Dos actores de Harry Potter visitaron el sur de Chile y una fanática recorrió la zona donde estaban para encontrarlos, y lo logró. Daniela Cárcamo, una joven de 26 años, relató por medio de sus redes sociales cómo pudo conocer a James y Oliver Phelps, quienes interpretaron a los recordados hermanos Weasley..

La fanática contó en su cuenta de TikTok: "Estaba visitando a mi mejor amigo en su trabajo en un hotel. Ya me estaba despidiendo cuando me habla una amiga de la U y me manda un pantallazo de una noticia sobre que Neville Longbottom estaba buscando en Punta Arenas donde ver el partido del Leeds".

Tras recibir la información Daniela envió un mensaje a la cuenta de Instagram de Mathew Lewis (actor que caracterizó a Neville) y lo invitó a ver el partido a su casa. Además, se trasladó hasta el centro de Punta Arenas y recorrió todos los bares y cafés donde se pudiese transmitir el evento deportivo con el objetivo de encontrar al actor.

Luego de varios intentos la fanática reveló que sintió una "corazonada" y entró a la recepción de un hotel, lugar donde se encontró con los hermanos Phelps en la recepción.

"Les dije si me podía tomar una foto con ellos y me dijeron que sí. Luego les mostré mi tatuaje (del hechizo Expecto Patronum) y dijeron ‘oh, cool’. Como que se sorprendieron", relató Daniela.

Finalmente, manifestó: "Estaba buscando a Neville, no lo encontré. Fui por oro y encontré oro".

Actualmente los hermanos Phelps y Mathew Lewis están en Chile para grabar un episodio de Fantastic Friends en el Parque Nacional Torres del Paine. En la serie los gemelos visitan diferentes lugares del mundo junto a reconocidos invitados.

Revisa el testimonio a continuación: