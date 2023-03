Comparte

El lunes se dio a conocer la polémica entre la exchica reality, Lisandra Silva y el panelista del programa digital Qué te lo digo, Luis Sandoval. Sin embargo esta jornada, el otro panelista, Sergio Rojas, se refirió al supuesto canje de la cubana en un jardín infantil.

Ante esto, la pareja de Raúl Peralta no se guardó nada y salió al paso ante las palabras del periodista: “Yo le voy a decir a ese señor que empiece a buscar el nombre del jardín y pruebas de las tonteras que está diciendo, porque yo no sé qué madre en el mundo, va a querer que sus seguidores sepan -sobre todo cómo esta calle- dónde está su hijo, ¡y en qué jardín! No sé en qué cabeza cabe que yo pueda haber querido hacer un canje, por eso”.

Sergio le contestó de la forma más burlesca desde su cuenta en Instagram: “Se lo voy a aclarar en su idioma. Mira mami, aquí nadie ha hablado de tu hijo, lo que dijo Luis, es que tú estabas pidiendo un canje en su colegio, mi amor, y que no te lo habían dado”, respondió.

La modelo no se quedó callada y respondió tras ser aludida por Rojas, “lo que me faltaba ver, que en el 2023 todavía haya un periodismo xenófobo, discriminador, que se burle de los extranjeros (…) que me diga que yo hablo otro idioma, cuando yo hablo español como él”, respondió Lisandra.

Además confirmó que está tomando acciones legales y reconoció que la situación le provocó lágrimas. "Me dieron hasta ganas de llorar, de solo pensar que estoy haciendo crecer a dos niños en Chile, que seguramente van a tomar mis modismos y mi forma de hablar, y les van a hacer bullying en la calle o en la escuela”, dijo en sus redes sociales.

