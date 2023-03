Comparte

Ya ha pasado tiempo desde el debut de Belén Mora en el Festival de Viña del Mar 2023, donde no trinufó y terminó de manera abrupta su rutina, entre medio de pifias.

En este sentido, hace unos días la comediante compartió una ácida crítica, donde apuntó contra sus colegas humoristas.

"A los que me utilizaron, gracias. A los compañeros comediantes que desaparecieron tan rápido como antes me pedían abrir un show. Gracias a todos ustedes cambié mi forma de ver las cosas. No. Ya no cuentan conmigo", fue parte de lo que expresó en la oportunidad.

Una de sus colegas que la ha defendido de manera fiel, ha sido Peka Parra, quien ahora a través de Instagram nuevamente resguardó a su colega.

El apoyo de Peka Parra

"¿Qué opinas de la Belén Mora y sus dichos pa’ los comediantes?", fue la consulta que recibió en la plataforma.

Ante esto, Parra solo tuvo halagos: "¡La encuentro una seca y la amo! Es buena amiga, trabajadora y súper buena mamá. Creo que todos tenemos momentos de luces y sombras… así somos los seres humanos, que fome si fuéramos todos iguales y pensáramos todos lo mismo ¿no?".

Por último redactó: "Somos amigas y pensamos muy distinto y nos respetamos es lo único que importa. El respeto".

Aquí puedes ver la publicación: