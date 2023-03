Comparte

Mauricio Israel reaccionó a la réplica de Arturo Vidal, quien respaldó a Darío Osorio a raíz del trascendido que el periodista reveló en vísperas al partido de Chile contra Paraguay.

Recordar que después de la victoria de La Roja, el jugador de Flamengo dijo: "No sé cómo se llama este payasito que está en la tele… habló muy mal de Osorio y eso hace mucho daño a un jugador que tiene mucho talento. Dañarlo a él y a su familia".

La situación fue comentada por el reportero "Sígueme y te Sigo", donde le respondió tajante al seleccionado nacional. “Lo primero que quiero decir es que no se dice ‘ginasio’ sino que ‘gimnasio’ y que ‘nadien’ se dice ‘nadie”’, comenzó diciendo.

Luego, añadió que "más que molestarme que me diga ‘payasito de la tele’, es que me ningunee y que diga que no me conoce y que ni sabe cómo me llamo. Él sabe perfectamente cómo me llamo y no es primera vez que tenemos un desencuentro".

Y eso no fue todo, pues recordó algunos episodios del formado en Colo Colo: "Lo que no me explico es porque salió él a hablar de esto. Porque este desmentido no lo hizo el agente de este muchacho, la U, la ANFP o la selección. Yo sé cuál es la razón por qué salió a hacer eso. Es más que payasito, él salió de Melame… Él va con un recado súper claro y no es para mí, me usa para ese recado".

Mauricio Israel no se guardó nada

"Le pediría que me prestara su ‘cresta’ roja y capaz que también su Ferrari rojo chocado por curado para que pueda hacer un completo show de payaso… No estoy picado, quiero completar el traje de payaso", remarcó el ex lector de noticias.

Finalmente, precisó que la defensa de Vidal a Osorio fue por intereses encontrados. "Vidal le hace el juego a su representante, porque aquí hay una guerra de representantes. El representante de este chico (Osorio) no es (Fernando) Felicevich, pero lo quiere para poder tener preponderancia y para poder venderlo él, porque es el negocio que hace. Entonces manda a Vidal defender a Osorio públicamente", remató.