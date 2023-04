Comparte

Roberto Cox se refirió a la agresión que sufrió en medio de un despacho durante el denominado "Estallido Social". El periodista comentó el incidente en el programa "Podemos Hablar" de Chilevisión.

El momento se registró el día 19 de octubre de 2019 en Plaza Ñuñoa, desde donde el comunicador escapó junto a su equipo tras ser amenazado por manifestantes, uno de ellos incluso los amenazó con una llave inglesa.

"Yo no lo calificaría como funa lo que pasó en Plaza Ñuñoa, fue una agresión, porque hemos acostumbrado en Chile que todo es funa (…) Llegamos con la cámara abajo porque en el camino notamos un ambiente bélico", relató en el espacio.

"Se me para un tipo atrás y me dice al oído ‘ándate de acá conche***, ándate de acá, facho conche***, te vamos a matar’, yo decido apartarlo con el brazo y entrevistar a una señora (…) en 30 segundos eran 50 que me estaban gritando de todo", recordó Cox.

"Era algo incontrolable, empiezo a retroceder porque en cualquier momento se venían los combos, con el camarógrafo nos metemos al local Las Lanzas (…) había muchas personas golpeando las ventanas del local diciendo ‘sal de ahí, cobarde’", continuó el periodista.

Posteriormente, el comunicador emplazado por los trabajadores del local: "Llegan los mozos a decirme ‘compadre, sal de acá nos van a destruir el local por tu culpa’", indicó.

Finalmente, el periodista contó que logró salir del lugar cuando los ánimos se calmaron y los manifestantes se trasladaron a otra zona.