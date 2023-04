Comparte

Paty Maldonado y Catalina Pulido en el último capítulo de "Las Indomables" de Youtube hablaron sobre diferentes temas y entre ellos, la crisis de seguridad que afecta al país.

En medio de la conversación, la “maldito” recordó que cuando joven intentaron asaltarla en Santiago Centro, pero ella logró zafarse.

En primera instancia, la animadora comenzó relatando que ella visitaba un pasaje en con su hermana cuando una mujer intentó meter la mano en su cartera.

Asimismo, Maldonado confesó que justo sus padres le habían obsequiado un lápiz que se volvía daga.

En la misma línea, relató que “yo la llevaba a comprar a un pasaje que estaba en el centro, en el que había ropa y tiendas. Estoy parada en la vitrina y veo por el vidrio que hay una fulana que me está tratando de abrir la cartera, yo me hice la hue… metí la mano a la cartera, la tipa se hizo la loca”.

Yo no tuve miedo

Fue en ese momento cuando la opinóloga se acordó del regalo que le habían dado sus padres y decidió usarlo.

“Se vuelve a acercar, yo ya había sacado la daga, me la metí al bolsillo”, detalló.

En tanto, continúo contando su historia y dijo que “saco la daga y fíjate que yo no tuve miedo de sacar la daga, era una cabra, tenía como 21 años, no tenía más. ¿Qué te pasa conch…? ¿Creí que la plata me la gano con la ra…?”

“Fíjate que, en fracciones de segundos, la mujer desapareció de Chile, desapareció”, finalizó.