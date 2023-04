Comparte

El polémico término de relación entre Jorge “Mago” Valdivia y Daniela Aránguiz ha dado mucho de qué hablar en el último tiempo y esta vez, fue Paty Maldonado quien no quedó exenta.

En el último capítulo de “Tal Cual” de TV+, la opinóloga se refirió a la separación de los recién mencionados y aprovechó de arremeter en contra del exjugador de fútbol por su forma de actuar.

Cabe recordar que, según los dichos de Aránguiz su expareja la habría engañado en más de una ocasión y además, Valdivia ya estaría en una nueva relación con Maite Orsini, quien recientemente se vio envuelta en un problema por supuestamente “defenderlo”.

Se aman

En esa línea, la animadora comentó lo siguiente: “Insisto en que el amor de esos cabros sigue, con peleas, con gritos, con escándalos, con engaños, con infidelidad, lo que tú quieras, pero se aman”.

“Y que a la larga, a lo mejor van a volver, a pesar de todo lo que está ocurriendo”, agregó.

Tras ello, Raquel Argandoña mencionó que a ella le caen bien, así que si se vuelven a juntar que la inviten, pero que ya no defiende al Mago.

A raíz de ello, la “Maldito” no se quedó callada y arremetió sin filtro contra el exfutbolista y dijo que “en ese sentido, creo que no ha sido lo suficiente hombre para no humillar a su mujer”.

Asimismo añadió que “te mandaste todas las cagas del mundo, tuviste una amante, tuviste dos… porque sigue teniendo otras amantes, no solamente mi comadre”.

A lo que Raquel hace entender que se refiere a la diputada Orsini, posteriormente, Maldonado contesta que “no, no, mijito, si no te digo… tiene la pila en el aparatito”.

En tanto, la panelista aseguró que le tiene un cariño especial a Aránguiz y dijo que “le tengo un gran cariño, una cabra re-profesional (…) se preocupa como buena mamá chilena”.

Finalmente, luego de haber atacado a Valdivia sostuvo que “me encantaría que todo eso malo que le ha pasado, que puedan tener una recompensa más maduros”.