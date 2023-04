Comparte

Fue en el programa de NoT News de Vía X que Sergio "Checho" Hirane se refirió a su enemistad con Fabrizio Copano, expresando que "me es repelente como ser humano".

En el espacio que conduce Nicolás Larraín, Hirane señaló que Copano "me ha matado como cinco veces en las redes sociales, ¡murió Checho Hirane! Una vez casi le dio un infarto a mi familia, porque salió en todas las redes sociales, él me mata siempre".

Asimismo, contó que la "mala onda" es con los hermanos, puesto que ellos le tienen mala porque son "muy de izquierda".

Por otro lado, Checho dijo que "a mí también me fue bien en el Festival de Viña, he actuado en muchos más escenario que él y no tengo ningún problema con eso".

Y agregó que "yo no voy a cambiar mi opinión del ser humano porque le vaya bien o mal, a Pablo Escobar le iba súper bien, pero no tengo una buena opinión de él".

La irónica respuesta de Copano

El comediante nacional no quedó indiferente ante los comentarios de Checho y aprovechó su cuenta de Twitter para entregar unas "irónicas" palabras.

"Por respeto al dolor de sus cercanos tras su sensible fallecimiento, prefiero no responderle a este señor", escribió en la red social.

"Espero que donde quiera que esté encuentre paz", cerró.