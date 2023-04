Comparte

El último capítulo de Not News de Vía X conducido por Nicolás Larraín participó como invitado Checho Hirane y habló sobre diferentes temas, uno de ellos su enemistad con Fabrizio Copano.

En medio de la conversación, salieron a la luz las diferencias que tiene el locutor de radio y el humorista, puesto que se han cruzado un par de veces y no ha sido muy grato.

Hirane comenzó relatando una de las acciones de Copano que le han traído problemas y dijo que “Fabrizio Copano me es repelente como ser humano. Me ha matado como cinco veces en las redes sociales ¡murió Checho Hirane! Una vez casi le dio un infarto a mi familia, porque salió en todas las redes sociales, él me mata siempre”.

Asimismo, contó que la “mala onda” es con los hermanos, puesto que ellos le tienen mala porque son “muy de izquierda”.

En la misma línea, el animador recordó uno de los episodios incómodos que vivió con el comediante y mencionó que “una vez me invitaron a su programa a través de mi hija que es mi productora”.

“Yo llegué en buena onda y me empiezan a entrevistar. Y luego empiezan de atrás a correr con una foto de Pinochet un huevón detrás mío. Una encerrona huevona al peo, porque además cuando Pinochet dio el golpe de estado yo tenía 16 años”, detalló.

“Hay toda una suerte de querer relacionarme con la cuestión de los derechos humanos y eso es maldito, porque yo en mi vida he matado una mosca”, agregó.

He actuado en muchos más escenario que él

Finalmente, el Checho aclaró que a pesar del éxito que tuvo Copano en el Festival de Viña 2023, a él eso no le hace cambiar la opinión de su persona y dijo lo siguiente:

“A mí también me fue bien en el Festival de Viña, he actuado en muchos más escenario que él y no tengo ningún problema con eso (…) yo no voy a cambiar mi opinión del ser humano porque le vaya bien o mal, a Pablo Escobar le iba súper bien, pero no tengo una buena opinión de él”.