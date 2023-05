Comparte

En el último capítulo del programa “Las Indomables” de Paty Maldonado y Catalina Pulido hablaron sobre la elección del Consejo Constitucional y se acordaron de algunos actores que fueron parte de la campaña del apruebo.

En esa misma línea, Pulido aprovechó el espacio para irse en picada contra Natalia Valdebenito, ya que anunció que se saldría de la política, en el sentido de que no hablará más sobre esta temática.

Es por ello, que la presentadora se acordó de la presencia de ella en la propaganda por la opción apruebo y dijo que su motivación política era el dinero.

Usted se mueve por plata

“Yo le voy a decir algo a la señora Valdebenito, claro con la campaña del apruebo y del rechazo había mucha plata y ella hizo muchos eventos, te puedo asegurar que no hizo ni uno gratis, ganó mucha plata”, comenzó arremetiendo Pulido.

Asimismo, recalcó que ellas en su espacio hacen todo por amor al arte, sin una remuneración de por medio y dijo que “a nosotras no nos ha llegado ni un puto peso, usted señora o señorita, no tengo idea lo que es y no me interesa, usted se mueve por plata, como ya no tienes Gobierno que te pague, porque se les acabaron las arcas fiscales y porque los amiguitos son otros, porque ya no les serviste weo… “.

“Fuiste una tonta útil más de este sistema y caíste”, agregó la modelo, a lo que Maldonado contestó que “son muy pelotudos, yo siempre he dicho lo mismo”.

Luego, Pulido siguió atacando y dijo que “como dicen en la política, te pegaron una patada en la ra… porque ya no les sirves”.

Por último, la “Maldito” expuso que en estas elecciones no vio a los actores en la propaganda electoral y detalló que “sabes lo que pasa, es que los actores se mueven por plata y curiosamente los actores no salieron ahora (en la propaganda), yo no los vi”.

“Les pagan una muy buena cantidad de plata por las propagandas, pero como vieron que esto era una debacle, era terrible, yo creo que por eso no se metieron”, añadió la opinóloga.

Por último, Pulido tomó la palabra y concluyó que el país necesita estabilidad en este momento.