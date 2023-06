Comparte

El animador Julio César Rodríguez se refirió a los dichos que emitió el denominado «pastor» Soto en contra de la diputada del Partido Comunista Marisela Santibáñez, recordándole sobre la muerte de su hija.

En su cuenta de Instagram, el conductor del matinal de Chilevisión (CHV) publicó un video de una entrevista que le hizo a Soto hace un tiempo atrás.

«¿Qué me pasa a mí?, que yo siento que usted queda como payaso -con respeto-, como hueón, como tonto, como ignorante, como que la gente lo ve así como un imbécil. (…) Entonces, ¿su corazón no le dice algo?, ¿su corazón no le dice que a lo mejor está haciendo mal o está fallando?, ¿la Biblia no le entrega una señal?», se escucha decir a Julio César en la entrevista que le hizo al «pastor».

Junto al registro del momento, el periodista redactó lo siguiente: «Este video tiene más de 70 millones de reproducciones entre todas las páginas en que se ha subido. Y hoy toma más sentido que nunca».

«La bajeza de jugar con la memoria de un hijo no tiene nombre. En esa época lo que verbalicé era lo que pensé mientras el pastor Soto se pasaba la bandera LGTBIQ+ por todas partes, a pesar de que había dado su palabra de que no lo haría», añadió.

El profesional afirmó que «hoy todos tenemos la oportunidad de ser mejores. Más tolerantes, más amables, más inclusivos, más generosos».

«Vivir y dejar vivir en los márgenes del respeto a los demás, no seguir dañándonos», cerró.

