Comparte

En el último capítulo de Las Indomables, Catalina Pulido y Paty Maldonado abordaron diferentes temas, pero una de ellas contó que tuvo una gran experiencia el fin de semana.

Catalina Pulido comentó que acompañó a su hijo al concierto de Pailita el pasado domingo y que fue una gran experiencia, además reveló su opinión sobre el artista.

“Acompañé a mi hijo al concierto de Pailita. Cuatro horas duró. Creo que necesito la corona a mejor madre del mundo. Igual bailé, lo pasé bien”, comenzó contando.

Luego, habló sobre su experiencia “me mamé 4 horas, pero fíjate que me lo salté, me lo bailé (…) Mi hijo en llamas, me grabó todo el concierto en el celular, le fascina”.

En ese sentido, detalló que se llevó una gran sorpresa, puesto que en el público vio muchos niños e incluso una guagua.

“Una mamá tuvo a su hija de cinco o seis años en los hombros las cuatro horas. Lo que hacemos las mamás”, agregó.

En la misma línea, Pulido dio a conocer su perspectiva sobre el intérprete de “Parcera” y dijo que el artista no se puede mandar ni un “condoro”, porque tiene muchos fanáticos que lo ven como un referente.

“Es uno de los pocos cantantes urbanos que no habla de armas ni de drogas. Por supuesto que tiene canciones medias calentonas, pero es un cabro que lo tiene muy presente”, agregó.

Finalmente, mencionó que ella ve a otros cantantes del género urbano que hablan solo de drogas y que por eso ella ahora, admira a Pailita.

“Todo lo que gana se lo da a su mamá. La verdad es que él es muy consciente”, concluyó la opinóloga.