Comparte

Vasty Barril, madre de Maite Phillips, respondió con todo a Francisca García Huidobro, quien se refirió en duros términos hacia su hija.

Recordemos que García-Huidobro es una de las comentaristas del reality Gran Hermano, en el cual participa Maite. Recientemente la joven de 22 años nominó para la eliminación a dos de sus compañeras porque se equivocaron al realizar compras de alimentos para el hogar.

«Lo que me llama la atención es que cuando ella (Maite) está discutiendo con Francisco, sobre la compra del supermercado, dice que se equivocaron, pero que en realidad ella lo atribuye a los nervios, que es la primera vez… y después… Rata asquerosa, va así (y dice) ‘quiero hacer la nominación espontánea… Estoy hablando de cómo se ve», opinió la comentarista sobre el hecho.

Lo anterior no fue bien recibido por la madre de la joven, quien respondió con todo a «La Dama de Hierro» de la farándula chilena en entrevista con Las Últimas Noticias.

«Que Francisca trate de rata inmunda a mi hija y aunque hubiese sido a cualquier persona, no me parece, no corresponde, porque ella es una referente social y porque no tenemos que tratar así, verdad que no, por muy Francisca que sea…», señaló Barril.

«No es que me molestó, porque entiendo qué vende y qué no vende, pero igual. ‘Rata inmunda’… bueno, yo sé que cada cosa que uno dice es su propio reflejo también«, complementó.

«No creo que ella sea una rata inmunda, ni ella, ni nadie», cerró.