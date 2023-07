Comparte

Durante esta tarde, se vivió un terremoto al interior de Gran Hermano, puesto que “la voz” tomó una drástica decisión y eliminó a dos participantes de la competencia por romper las reglas.

Tras ello, Fran García- Huidobro, quien es panelista del reality, reaccionó a esta determinación a través de sus redes sociales y aseguró que ella no sabía nada de esta situación.

“No sé qué pasó. No les voy a mentir, no es mi especialidad. Me estoy enterando por ustedes que al parecer hubo una eliminación de Gran Hermano”, contestó la actriz a sus seguidores.

Luego, continuó recalcando que ella no maneja información al respecto «en verdad, no sé, los que me quieran creer, bien. Si yo fuera tan buena actriz, no estaría haciendo esto, estaría actuando en teleseries. No tengo idea”.

Asimismo, le pidió a los cibernautas que si ellos tienen más información que la compartan con ella, porque no sabe nada.

En ese sentido, dijo en broma “voy a llamar a mis jefes”, porque le daba rabia que ella, que forma parte del espacio, no tuviera más información al respecto.

Por último, Fran dijo que quizás todo sería una broma o una simple estrategia, pero enfatizó en que todo lo que ella dijese eran especulaciones, porque no tiene la verdad de lo que pasó.