Esta semana, los animadores y panelistas de Gran Hermano hicieron alusión a que se podrían sumar dos participantes a la competencia.

Tras ello, algunos exchicos realitys han mostrado su interés por querer ser parte de “la casa más famosa del mundo” a través de sus redes sociales.

El icónico personaje Junior Playboy es uno de los que ya inició su campaña para unirse a este desafío.

Cabe mencionar que, todo comenzó cuando el medio TuMedio.cl reveló que el influencer habría sido contactado por la producción de Gran Hermano y estaría siendo tentado.

La noticia fue dada en Instagram, lugar donde comentó Junior y escribió lo siguiente:

“Cuando Dios dio dones dijo Junior Playboy tu mision sera la entrega de tu desayunior y Luz y belleza para la humanidad 💜💜💜”.

Hasta el momento, desde Chilevisión no han revelado el nombre de quienes serían los próximos participantes ni tampoco han oficializado el ingreso de estos.

Las reacciones de los fanáticos

Sin embargo, ya hay algunos cibernautas que festinan con este posible ingreso del creador del “desayunior”.

“Junior Playboy a salvar el reality fomeke de gran hermano, con todo no más mi bro ❤️”, “Lo mejor de la tv chilena juniorplayboy no hay nadie más grande”, “Seria maravilloso!!! Me encanta como es el junior», fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.