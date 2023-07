Comparte

La tarotista Vanessa Daroch compartió una nueva predicción que apunta a los constantes sismos que se han dejado sentir en el país.

En esta línea, sostuvo que se viene un año bastante movido. Si bien sostuvo que no se anima a «decir la fecha (…) He visto algo en las cartas».

La predicción de Vanessa Daroch

«Preguntándole a las cartas, más las visiones que he tenido, donde me aparecen imágenes y olores… es muy heavy, porque sé con los aromas si es en la playa o en el sur, que es distinto a cuando algo va a ser en el norte», manifestó en el programa «La Hora de Jugar» de Mega.

Luego continuó y sostuvo que el temblor que viene «no será mañana, el color que veo es un color de atardecer. Asumo que ese día estará muy nublado o será en el atardecer, cerca de las 18.00 o 20.00 horas«.

Por último, manifestó: «Por los aromas que me llegan, sería en el centro-sur, porque el olor no es seco. No sería en el norte«.