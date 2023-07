Comparte

En la última emisión de Qué te lo digo, Sergio Rojas contó que en los próximos días podría abandonar Me Late Estelar, puesto que no se sentiría cómodo con los tratos de la producción.

Todo ello, porque el periodista fue “censurado” por una broma que le hizo a Cathy Barriga por el atuendo que llevó a la Avant Premiere de la película de Barbie, a la que supuestamente no pudo entrar, ya que no estaba invitada, según Rojas.

Recordemos que, la exalcaldesa publicó videos en sus redes sociales donde se le veía vistiendo un atuendo completamente rosado y con unos patines de color amarillo.

En ese sentido, Rojas aprovechó el espacio en Me Late e hizo una broma sobre el look de su compañera, el cual no causó mucha gracia.

No estoy para ningún tipo de censura

“Editaron un comentario mío que lo encuentro una falta de respeto. Hablé con la editora de programa y el gerente de programación, no me parece, puse mi cargo a disposición, o sea, básicamente la renuncia a ‘Me Late’ porque no me parece, no estoy para ningún tipo de censura y la gente lo sabe”, expuso en primera instancia.

Luego, detalló que “el comentario fue que yo le dije que era Barbie Peral porque llegó patinando, le dije Barbie Peral y armó un escándalo, se puso a llorar«.

«Llegó patinando a la premiere de Barbie, que no estaba invitada, no la dejaron entrar a ver la película, la producción le dijo ‘no puedes entrar porque no hay asientos’», añadió.

Cabe mencionar que, el comunicador le dijo “Barbie Peral”, por el Hospital Psiquiátrico El Peral.

“Que alguien me venga a censurar una broma, yo les digo, honestamente, entonces búsquense a otro hue… A mí nadie me censura. Lo encuentro horrible”, agregó.

“Si a la señora Cathy Barriga le molesta algún tipo de comentario mío o alguna broma mía que vaya a reclamar a no tengo idea dónde, pero conmigo no, se equivocaron de personaje”, sostuvo.

Hasta el momento, su renuncia no sería oficial y por su parte, la exjefa comunal tampoco se ha referido al tema.