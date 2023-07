Comparte

En la emisión de la Divina Comida de este sábado, estará concursando Vesta Lugg, quien abrió las puertas de sus casas y también de su corazón, puesto que reveló algunas cosas sobre su vida personal y profesional.

En ese sentido, la cantante recordará lo que fue para ella participar desde tan joven en una teleserie, como lo fue BKN.

“Partí en BKN a los 10 años, antes de eso no tengo muchos recuerdos, solo que llegamos los tres a Chile y cuando aprendí castellano”, comenzó relatando, según lo consignado por Publimetro.

En la misma línea, comentó que llegó a ese lugar, después de probar suerte en un casting de Mega.

Luego, reveló cómo se sentía con su personaje “me da un poco de vergüenza, porque era un poco como Betty la fea, me ponían unos lentes, me dibujaban espinillas, me ponían frenillos y una chasquilla. No lo veía como actuar en su momento, creía que mis compañeros me iban a agarrar pal ‘hueveo’”.

Finalmente, comentó que en su colegio era de mal gusto estar trabajando en la televisión, ya que todos eran muy tradicionales.

Cabe mencionar que, la influencer ha tenido la oportunidad de explorar varios rubros, puesto que ahora último, estaría próxima a lanzar un libro sobre negocios.