Esta noche fue el estreno de El Purgatorio y Anita Alvarado con Cathy Barriga fueron las primeras invitadas al espacio de Canal 13.

En la actividad llamada “el muro de los lamentos” se podía ver una portada donde salía Anita por la última polémica que tuvo con Daniela Aránguiz, en la cual hizo una transmisión en vivo para aclarar la relación que tuvo su hija con Jorge Valdivia.

En ese sentido, Alvarado aprovechó su espacio y le pidió a Nacho Gutiérrez leer una carta en vivo, la cual tenía como dedicatoria a la panelista de Zona de Estrellas.

A la que ella llamó de la siguiente manera: ”La cara de ra… que dijo que le ofrecieron 180 millones de Canal 13”.

Daniela Aránguiz si es que quieres ganarte el cielo

Tras ello, comenzó a leer su escrito, en el cual le pedía su “enemiga” que dijera la verdad sobre todas las acusaciones que hizo en su contra.

“Esta carta se la dejaría a mis hijos, pero no lo haré porque no hubo día que no les dijera cuánto los amo. Como estoy en el purgatorio, ósea significa que estoy muerta (…) te invito a ti Daniela Aránguiz si es que quieres ganarte el cielo que digas la verdad y muestres las pruebas que dices tener”, comenzó leyendo.

Luego, agregó “me relacionaste con tu suegro y tu exmarido, que ya no te pertenece, como dices que tu virtud es no mentir te desafío a que digas la verdad”.

“Y te digo desde el purgatorio que seas honesta, muchos chilenos quedaron con la duda y no saben que hace 10 años escribiste un mensaje en Facebook para mi familia”, complementó.

Al final de su escrito tenía un mensaje para el exfutbolista, el cual era el siguiente: “Posdata, a ti Jorge Valdivia da gracias a Dios que te liberaste, porque te tuvieron muchos años amarrado, ella siempre se jactó de esto. Atentamente señora Anita Alvarado para ella”.

“¿Para qué me invitan si saben como me coloco?”, cerró entre risas Alvarado en estelar.