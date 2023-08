Comparte

Fue uno de los actores más reconocidos y fundamentales de la historia de Chile y este viernes, a la edad de 93 años, falleció. Se trata de Luis Alarcón, quien tuviera roles en importantes y exitosas producciones dramáticas de Canal 13, como “J. J. Juez”, “Casagrande”, “La noche del cobarde”, “Semidiós”, “La intrusa”, “Crónica de un hombre santo” y “Marrón glacé”, entre muchas otras.

Y este domingo extraordinariamente, y como una manera de tributarlo y a su memoria, la casa televisiva reemitirá la última entrevista y aparición televisiva que tuvo el actor, específicamente siendo invitado de Martín Cárcamo en el programa “De tú a tú” (el capítulo anunciado inicialmente con Fernando Farías se posterga).

El episodio emitido originalmente el domingo 16 de octubre de 2022 se podrá volver a ver este 6 de agosto después de “Teletrece central” por las pantallas del 13.

En “De tú a tú”, el hoy fallecido Luis Alarcón le mostró al conductor su casa con todos los recuerdos, fotos personales, objetos de su infancia en Puerto Natales y pósters de los filmes donde había participado.

El intérprete había nacido en Puerto Natales y tuvo un padre contador, muy creativo y relacionado con la actuación, con quien mantuvo una relación de mucha amistad. Su madre, dueña de casa, tuvo seis hijos, el menor de ellos, Luis.

Desde pequeño el vínculo con el cine comenzó a través de su padre, quien era, entre otras cosas, fotógrafo profesional y mantenía una filmadora en casa. Además, Alarcón mencionó que desde muy niño iba todos los días al cine, pues una de sus amigas tenía un cine al lado de su casa, viendo todo tipo de películas.

Luis partió a Punta Arenas para estudiar la educación secundaria, independizándose de su casa. A pesar de vivir muy cerca del liceo, “igual me las arreglaba para hacer la cimarra”, comentó entre risas.

“Con mi padre tuve una gran amistad” reveló el artista, contando que su progenitor se enfermó del corazón, viniéndose a vivir a Santiago ya con esta enfermedad. Los médicos le recomendaron que saliera a caminar y fue en medio de la calle donde falleció.

“Murió de un paro cardíaco. Yo estaba en mi casa, me avisaron y yo fui a levantarlo del suelo. Lo entramos a la casa de una amiga que vivía ahí y fueron a buscar al médico, quien constató que estaba muerto”. Esto sucedió cuando Luis tenía 18 años.

Fue uno de los momentos más duros en su vida, el fallecimiento de su padre, no sólo por el dolor de la pérdida, pues eran grandes amigos, sino también por la parte económica. El intérprete de icónicos roles en teleseries como «Roberto Betancourt” de “La represa” y «Pedro Chamorro» de «La fiera», no sabía qué hacer luego que se murió su padre. “No había otra cosa que hacer, entonces voy a ser actor”, señaló. “No me resultaba ninguna pega y no tenía tampoco los estudios, ni estaba estudiando… a ver qué puedo hacer”, relató Alarcón. Un amigo le comentó que tenía condiciones de actor y se inscribió en el Pedagógico como alumno libre en el Centro de Arte Dramático… “me dediqué a ser actor”.

Cuando su papá falleció estaba en quinto de Humanidades, “llegué hasta quinto año de Humanidades no más, no soy recibido de nada. En el liceo llegué hasta quinto año… y empecé a trabajar, mi papá había muerto y había que mantener la casa”, reveló. Agregó que tuvo que trabajar para poder ayudar en el hogar: “había que producir, fui hasta inspector de micro, cortando los boletos. Tuve varias pegas”.

En «De tú a tú», Luis recordó a su esposa, Marión, con quien tuvo dos hijos, y a su posterior pareja, Lucy. Ambas fallecieron de cáncer. Una compleja enfermedad que también le llegó a él y que resultó ser mortal. En ese entonces, le confidenció a Martín: “yo también tengo cáncer, pero lo tengo manejado igual que la vida. Tengo un linfoma que se manifestó con un dolor (en el pecho) y se descubrió que era un cáncer que venía del estómago”.

Esta enfermedad se la habían descubierto hace 11 años y se había sometido a varios tratamientos, destacando que estaba controlado y estacionado. Contó algunos efectos de la radioterapia, como son las heridas que tenía en su cabeza, “hay que hacerlas desaparecer”.

En relación a las lecciones de la vida y a sus experiencias duras, reflexionó así: “vivir la vida, así como venga, esa es mi filosofía de vida. Me ha permitido vivir bien y sin molestar a nadie”.

“De tú a tú”, reemisión extraordinaria de capítulo con Luis Alarcón, a su memoria, este domingo a las 22:40 horas por las pantallas de Canal 13.