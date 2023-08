Comparte

Esta semana Viviana Acevedo se convirtió en la séptima eliminada de Gran Hermano y además, se posicionó como la más votada por el público.

Recordemos que, son los participantes quienes dejan a sus compañeros en la placa de eliminación y luego, los televidentes son los encargados de elegir al eliminado a través de mensajes de texto.

En ese sentido, la exconcursante de “la casa más famosa del mundo” compartió con Publimetro una emotiva reflexión luego de su salida.

En primera instancia, la profesora de educación física reveló que antes no se quería y que estar encerrada le ayudó para trabajar su autoestima.

“Antes de entrar no me quería tanto, el amor propio no lo tenía tan trabajado. Adentro me di cuenta del tipo de persona que soy. Los chiquillos también me ayudaron”, confesó.

En la misma línea, explicó que sus compañeros la ayudaron mucho en este proceso, puesto que la alentaban y la hacían sentir bien.

Asimismo, detalló que no se refería a quienes se sintieron atraídos por ella en la casa-estudio, quienes fueron varios, entre ellos Coni, Rubén, Lucas y Fran.

“Más que gustarle a cuatro personas o a dos o una persona adentro, el tema es decirme palabras positivas, tratarme bien. De no decir ‘oh, que estoy fea’. Cosas así van mejorando pasito a pasito, que crezca el amor propio”, sostuvo.

Luego, comentó que su objetivo en el programa era hacer reír a la gente y mostrar su personalidad alegre.

Si bien la exparticipante del reality ha recibido varias críticas y comentarios de odio en las redes sociales, dejó saber que estaría dispuesta a entrar a un nuevo espacio de telerrealidad, ya que es muy competitiva.