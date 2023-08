Comparte

La cantante Karen Bejarano ha sido una fanática y crítica del reality Gran Hermano de CHV, manifestando sus opiniones a través de las redes sociales.

Así, tras la eliminación de Viviana Acevedo, la ex «Mekano» compartió un mensaje, señalando que posiblemente habría tenido un mejor desempeño si hubiera sido más cercana a la «Familia Lulo».

«Vivi, pudiste ser parte del lado correcto de la historia… tomaste malas decisiones. Las lulos habrían sido fieles, pero las amigas que elegiste no te eligieron. La lealtad que buscabas, no estaba en esa pieza«, expresó Bejarano a través de Twitter.

¿Qué respondió Vivi?

Estas palabras no fueron ignoradas por la última eliminada del reality, quien reaccionó a los dichos de la Instagrammer, mostrándose en desacuerdo.

«No creo que haya sido así, respeto su opinión. Está bien, es lo que ella piensa. Pero me doy cuenta al salir que no me equivoqué en las amistades que tomé«, inició comentando.

Luego continuó: «Sigo en contacto con la Maite, Bambino, Benja y Ariel, con todos lo que han salido entonces no siento que me haya equivocado de grupo, por decirlo así, porque yo me llevaba bien con todos adentro, tenía más cercanía con unos u otros, pero eso es normal».

Por último, expresó: «Es como si le preguntaras a la Pincoya si tenía más cercanía con Hans que con la Coni«.