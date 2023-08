Comparte

Fran García- Huidobro es muy activa a través de las redes sociales y acostumbra a mostrar su día a día a sus seguidores.

Esta vez no fue la excepción, puesto que utilizó su plataforma para descargarse furiosamente contra una aerolínea.

Todo ello, porque tenía un vuelo a Puerto Varas y estuvo a punto de quedarse bajo del avión por algunas prácticas que según ella siempre tiene esta reconocida empresa.

“Aquí estamos peleando con Latam, bueno lo que siempre hace LATAM juntar dos vuelos en uno, entonces en vez de ser 300 pasajeros somos 600, entonces dependemos de la voluntad del caballero, para ver si nos suben o no”, comenzó exponiendo en su Instagram.

Tras ello, aseguró “yo creo que sería buena idea cambiar de línea aérea porque esto pasa permanentemente en LATAM”.

Minutos más tarde le actualizó de su situación a los cibernautas y les comunicó lo siguiente:

“Finalmente me pude subir al avión, estoy literal en la última fila y bueno, evidentemente no es culpa de los auxiliares de vuelo, si no que de la empresa que tiene estas prácticas hace mucho tiempo”.

“Quedó mucha gente abajo, le dieron la prioridad a los que teníamos el vuelo más temprano y los demás se quedaron abajo”, agregó.

Si bien su viaje se vio bastante empañado por los problemas con la aerolínea, la panelista de Gran Hermano logró llegar a su destino.