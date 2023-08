Comparte

Wilfredo Labarca, más conocido como Wildo en el mundo de la música, participó como invitado en el Buenas noches a todos y habló sobre diferentes episodios de su vida.

Cabe mencionar que, en esta edición especial también estuvieron presentes Germán Casas y José Alfredo Fuentes.

En ese sentido, el compositor nacional se refirió a la relación que mantiene con una mujer que es 27 años más jóven que él.

“Tengo una pareja más joven. Eso es vital también, porque me obliga a estar bien. Mi pareja tiene 27 años menos que yo… pero me las arreglo bien, no creas”, comentó en primera instancia.

Según lo que contó su pareja es Erika Casas, es una comunicadora y conductora de Concepción, región del Biobío, y llevan dos años y medio juntos.

En la misma línea, detalló que viven juntos en compañía de un hijo de ella.

Tras ello, Germán aprovechó la instancia para molestarlo y enfrente de todos sostuvo “no quise decir nada mientras estabas hablando, que me lo sopló el Pollo Fuentes…”.

Frente a ello, Wildo contestó rápidamente y le preguntó a qué se refería, a lo que Casas respondió “que te mantenías muy bien gracias a una pastillita”.

Sin duda este momento sacó varias risas en el estudio y el Pollo dijo “tiene hasta los ojos azules ya”.

Finalmente, el cantante se tomó este momento con humor y antes de seguir con su historia les dijo “pero callados, esos son secretos que uno no puede revelar”.