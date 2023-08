Comparte

En los últimos días han surgido varios rumores respecto a Angélica Sepúlveda, puesto que los seguidores de los realities piden a gritos que regrese a la televisión.

Al respecto, han habido especulaciones que decían que Angélica podría ser una de las integrantes del nuevo reality de Canal 13 llamado “Tierra Brava”, mientras que otros apuntaban a que se encerraría en Gran Hermano.

Si bien ella fue muy sincera con sus fanáticos y dejó en claro que no iba a ingresar a un programa de estas características, porque estaba enfocada en otras cosas, hoy reveló más detalles sobre su futuro.

Todo ello, lo hizo a través de su perfil de Instagram, donde escribió lo siguiente: “Chiquillos y chiquillas lindas ustedes saben que yo siempre voy con la verdad y no me gustan los rodeos, muchos me escriben preguntando a qué reality voy entrar porque me quieren ver en tv”.

En ese sentido, reveló “bueno la verdad es que si estuve varias semanas en conversaciones con chv para entrar a Gran Hermano, al comienzo no me convencieron mucho, luego vi unos capítulos, hablamos de fechas, dinámica del programa y dinero….”.

“Mi participación iba a ser como concursante, no visita, pero finalmente no hubo quórum y todo quedó en cero”, aclaró.

Finalmente, aprovechó el espacio para darle las gracias a quienes querían verla en la pantalla.

“Lo cuento porque soy de ir de frente y porque ustedes, a quienes respeto por el cariño y apoyo que me entregan a diario, merecen siempre la verdad”, cerró.