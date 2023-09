Comparte

Luego de abandonar Gran Hermano, Estefania Galeota ha dado mucho de que hablar, puesto que se le ha vinculado sentimentalmente en dos ocasiones.

Sin embargo, una de ellas sólo terminó en una amistad y la otra, al parecer iría de lo mejor.

Esto, porque la joven estaría saliendo con un reconocido influencer, Mike Singer, con quien en la segunda cita tuvieron que ir a urgencias.

Según la información que le dio a Publimetro, ella habría estado con un malestar y él accedió a acompañarla a un centro asistencial por el que estaban pasando.

“Estuvo ahí en todo el procedimiento, apoyándome full”, detalló.

Tras ello, comentó que al final descubrieron que tenía un quiste en su espalda y se lo tuvieron que sacar.

“Tenía un quiste en la espalda y me lo tuvieron que sacar. Yo pensaba que era un lumbar y que me tenían que infiltrar, pero resultó que no, todo fue como de sorpresa”, explicó la Miss Chile.

En tanto, recalcó que a pesar de que tuvo que entrar el cirujano y todo, él estuvo ahí para ella y se quedó hasta el final, lo que sería una “green flag”, es decir, una bandera verde.

Finalmente, es necesario agregar que la exGH sostuvo que este chico sería muy dulce, risueño y caballero.