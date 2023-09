Comparte

Anita Alvarado entregó su versión sobre el incidente que protagonizó en el Aeropuerto de Santiago. La «Geisha chilena» golpeó de puño a un oficial de la Policía de Investigaciones (PDI), por lo cual fue reducida, detenida y posteriormente formalizada.

El hecho se registró cuando Alvarado pasó a la zona de control migratorio de Policía Internacional acompañando a una mujer, quien iba a viajar. Personal policial le indicó que no podía permanecer en el lugar destinado exclusivamente a pasajeros.

Cuando uno de los funcionarios intentó sacarla, Alvarado le propinó un golpe, siendo posteriormente detenida. Posteriormente se le realizó un examen toxicológico que constató estaba bajo los efectos del alcohol.

Ahora, Alvarado entregó su versión de lo sucedido. Por medio de su cuenta de Instagram explicó: «Estaba acompañando a mi amiga corriendo a que pudiera tomar su vuelo porque se nos pasó la hora. Con la adrenalina pase accidentalmente a un lugar donde no podía ingresar«.

Posteriormente Anita explica la fotografía que publicó donde muestra sus brazos lesionados: «Así quedé por el mal trato de un funcionario de PDI, el cual me trató como delincuente y criminal, tirándome al suelo y con la caída moviéndome el hueso de la muñeca y dejándome con varios moretones en partes de mi cuerpo, sin contar los dolores que me dejo en la cervical los cuales me tengo que ir a ver mañana, un hombre más grande que yo una mujer que no merecía este trato».

«NO soy ninguna víctima pero tampoco una criminal. Lo más impresionante es que ellos fueron los que mandaron el comunicado a la prensa. Las cámaras del aeropuerto mostrarán la verdad y quien empezó con los malos tratos», sentenció Alvarado.

Arriesga multas y presidio menor

Durante esta jornada la empresaria fue formalizada por los delitos de oposición a la acción de la autoridad y maltrato a obra de personal de la Policía de Investigaciones.

En la instancia l fiscal Juan Felipe Sepúlveda confirmó que el subprefecto de la PDI presenta lesiones leves. Además, la Geisha arriesga una multa de 11 a 15 UTM (entre $697.972 y 951.780 aprox.) y una pena de presidio menor en su grado mínimo.

Anita quedó con la medida cautelar de prohibición de acercarse al policía afectado y firma mensual en la 36ª Comisaría de La Florida mientras dura la investigación.