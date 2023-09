Comparte

Luego de su salida de Gran Hermano, Fran Maira ha aprovechado su tiempo libre para dar entrevistas y comentar lo que fue su paso por el encierro.

En ese sentido, la creadora de contenidos para adultos participó del “React” con Claudio Michaux y confesó algo sobre su eliminación del reality.

“¿Te cuento algo triste? Esto lo puedes corroborar”, comenzó diciendo la modelo.

Tras ello, reveló que cuando salió del programa de Chilevisión su familia le comentó que con el fin de cuidarle reunieron a 4 mil personas para que la votaran, es decir, para que saliera de la competencia.

“Pucha Fran, te queremos decir que nosotros hicimos un grupo de 4 mil personas, para que votaran por ti, y te fueras de la casa, porque consideramos que ya era tu momento“, le dijo su familia.

“Armaron un grupo con mucha gente, para que me votaran, porque encontraban que ya no me convenía”, agregó.

En la misma línea, recalcó que “igual 4 mil personas no es tanto, en comparación con la gente que vota, pero igual influyó en el porcentaje”.

Finalmente, comentó que logró entender la preocupación de su círculo más cercano “entendí que se preocuparon, y que quizás esto no me iba a beneficiar”.